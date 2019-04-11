شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة البحث عن أرضية مشتركة تختتم ورشة تدريب حول تسوية النزاعات المجتمعية في مديرية القاهرة بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز.. وفاء المطري

اختتمت منظمة البحث عن ارضية مشتركة صباح اليوم الخميس ورشة تدريبية لأعضاء اللجان المجتمعية في مجال وسائل تسوية النزاعات بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية وبالشراكة مع منظمة كير العالمية ضمن برنامج الاستجابة الانسانية متعددة القطاعات في محافظة تعز بمشاركة 16 متدرب ومتدربة في نطاق مديرية القاهرة .

واكد مالك الكامل ميسر منظمة البحث عن ارضية مشتركة في مديرية القاهرة ان الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة ايام هدفت الى تدريب لجان مجتمعية بنطاق المديرية لا كسابهم معارف ومهارات حول كيفية تسوية النزاعات المجتمعية وادارة الحوارات الهادفة في الاحياء التي يقطنون بها .

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واشار ان المنظمة من خلال هذه الدورة تسعى الى تخفيف من معاناة المواطنين والحد من النزاعات المجتمعية التي قد تعيق تحقيق الاستجابة الانسانية المتعددة والمتمثلة بقطاعات (الأمن الغذائي، التغذية، الصحة، المياه والإصحاح البيئي والتعليم ) في المديرية المستهدفة ، منوهاً ان البرنامج سبق ان نفذ مسوحات ميدانية بهذا الخصوص .

واشاد المتدربين بالجهود المبذولة من قبل منظمة البحث عن ارضية مشتركة SFCG مكتب اليمن وشركاء البرنامج لتنفيذ مثل هذه الدورات الهادفة والتي تساهم في نشر السلام بين أفراد المجتمع الواحد لتيسير عمل المنظمات في المجتمع المحلي وتحقيق الاستجابة المنشودة ، مؤكدين انهم اكتسبوا قدرات مهارات جديدة حول كيفية حل الخلافات والنزاعات المجتمعية وإيجاد آليات لإدارة هذه الخلافات .