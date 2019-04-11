السفارة اليمنية بالقاهرة تستنفر بعد تعرض يمنية لاغتصاب من مصري

أعلن ملحق السفارة اليمنية في القاهرة ابراهيم الجهمي أن هناك اهتمام كبير يوليه السفير محمد مارم بقضية المواطنية اليمنية التي ترعرضت لاغتصاب من قبل مصري.

وقال الجهمي: "نتابع في السفارة ضمن فريق وجه بتشكيله سعادة السفير ومتابعته شخصيا لقضية تعرض سيدة لحالة اغتصاب ونحرص على ان يضل الموضوع محصور مع الجهات المختصة فقط دون اثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام .."

وأكد الجهمي تواصل السفارة مع النيابة العامة والمباحث الجنائية ومتابعة سير القضية مشيرا الى القاء القبض على المتهم، ونفى الجهمي ما يردده البعض ان السفارة لم تهتم بالقضية.

وقال "كل مواطنة هي عرضنا وشرفنا ولن نتاخر اطلاقا عن واجبنا تجاه مواطنينا وارجو عدم الخوض في هكذا مسائل لها خصوصية تتعلق باصحابها ".

وختم الجهمي حديثه الذي تناوله في منشور على صفحته واعتاد ان يكرسها لشئون وقضايا الجالية في مصر وقال : ولم اكن اريد التحدث عن الموضوع لولا ان البعض كتب عنه و تقصير السفارة وتداوله البعض في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وارجو شاكرا عدم الخوض في ذلك .