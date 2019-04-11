وفاة وإصابة 8 جراء إنقلاب شاحنة على منزل في مدينة إب

أدى إنقلاب شاحنة في أحد الأحياء بمدينة إب إلى إنهيار منزل مواطن بمن فيه ووفاة طفلة وإصابة ثمانية آخرين بجروح مختلفة بعضهم بحالة حرجة.

وقالت مصادر محلية إن شاحنة محملة بمواد بناء انقلبت في الساعات الأولى من فجر اليوم على بيت شعبي في منطقة السبل الخلفي جوار دار الرحمة لليتيمات خلف مستشفى الأمين وتهدم المنزل فوق ساكنيه.

وأطلق جيران المنزل نداء استغاثة عقب الحادثة ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإنقاذ الساكنين في المنزل.

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وتمكن عدد من الأهالي وأبناء الحي والذين هرعوا إلى المنزل ، تمكنوا من انتشال الضحايا من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية بأن طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنتين ونصف توفيت وأصيبت ثلاث من البنات وولدين والأم ورب البيت وآخرين بعضهم بحالة حرجة.

وتعود ملكية المنزل للمواطن جمال العطاب والذي ينتمي إلى مديرية بعدان شرق محافظة إب وأصيب بجروح متوسطة.