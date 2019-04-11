الفضلي يناقش مع صندوق النقد دعم المالية العامة لليمن

ناقش وزير المالية احمد الفضلي ومحافظ البنك المركزي حافظ معياد اليوم مع مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، التحديات التي تواجها المالية العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن .

وخلال اللقاء استعرض وزير المالية اهم مؤشرات الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ والتي قامت الحكومة بإقرارها مؤخراً والتي تضمنت موازنه الجهاز الاداري للدولة بشكل كامل ، حيث قدر العجز بـ ٩٥٠ مليار ريال.

ووفق وكالة "سبأ"، ناقش اللقاء جهود الحكومة لصرف المرتبات لتغطي جميع مناطق الجمهورية حيث تم البدء بصرف المرتبات لموظفي القطاع الصحي في اليمن بشكل كامل، ومرتبات المتقاعدين، القضاء ، الكادر الجامعي.

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وشدد وزير المالية على اهميه تمويل العجز من مصادر غير تضخيمه وأهمية دعم المانحين في مجال دعم المرتبات واستمرار برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يمول حالات الضمان الاجتماعي والممول من البنك الدولي وكذا استمرار تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

ولفت الى مساعي الوزارة لتحديث المالية العامة والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات وتطبيق الإصلاحات المالية.

من جانبه اشاد جهاد ازعور بالتطورات الحاصلة في المالية العامة مقارنةً بالسنوات السابقة واكد استعداد الصندوق لتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لليمن بما يضمن تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والبنك المركزي.