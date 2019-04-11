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البحسني: انعقاد مجلس النواب في حضرموت حدث كبير ومهمتنا إنجاحه

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أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ان قرار انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في محافظة حضرموت يمثّل حدثاً وطنياً كبيراً ومهماً تتشرّف حضرموت باحتضانه، وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة ادارياً وامنياً لانجاحه .

وأضاف المحافظ في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم بمدينة سيئون لوسائل الاعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة :"ان هذا الحدث يمثّل اهمية كبيرة للشرعية وللوطن ولقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية وللعالم اجمع والذي سينظر لهذه الخطوة بكثير من التقدير للقيادة الشرعية ولشعبنا اليمني" .

وذكر المحافظ البحسني ان حضرموت ستتشرّف لأول مرة باحتضان هذا الحدث في ظروف استثنائية وفي ظروف الحرب ، الامر الذي يؤكد بشكل قاطع ان حضرموت تنعم بالأمن والاستقرار ومهيأة لانعقاد هذا الحدث وغيره من الفعاليات الوطنية الكبيرة والمهمة .

ولفت إلى أن المحافظة اتخدت كافة الاجراءات بهدف تأمين وصول المشاركين في الدورة وانجاحها ، مطمئناً المواطنين بأن الوضع الامني مستقر ، ومؤكداً ان حضرموت ستقدّم صفحة جديدة من الانجاز والنجاح .

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وشكر المحافظ قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية لجهودها في اسناد تأمين وانجاح انعقاد الدورة .

واضاف: ان لهذا الحدث قيمة سياسية ومعنوية كبيرة ، الامر الذي ادى الى انزعاج الحوثيين الذين عمدوا الى اطلاق طائرتين مسيّرتين صباح وعصر اليوم تم التصدي لها من قبل قوات الدفاع الجوي بنجاح ، وتم تحديد مسارها ومركز انطلاقها ونوعية صنعها.

وطمأن الجميع بأن الوضع مستقر والترتيبات جاهزة لاستقبال المشاركين في دورة مجلس النواب .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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