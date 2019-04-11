المهرة.. مستشفى حوف الريفي يقيم حفلاً تكريمياً للدكتور سعيد أحمد كده

كرّمت إدارة مستشفى حوف والعاملين فيها الدكتور سعيد أحمد كده مدير مكتب الصحة م/حوف ومستشفى حوف سابقاً من خلال حفل تكريمي متواضع تقديراً لجهوده في خدمة القطاع الصحي في المديرية

وكان الدكتور سعيد أحمد كده قد تقلّد منصب مدير المستشفى خلفاً للدكتور عوض مبارك سعد مدير مكتب الصحة بالمحافظة حالياً وبقي على الهرم الصحي بالمديرية لسنوات حافلة بالإنجازات والعطاء فهو يعد أحد الرموز الذين عملوا في هذا المستشفى بكل مهنية وإخلاص ، ويعد أحد أبناء حوف الذين الذين لم يخفوا أي جهد لخدمة القطاع الصحي بالمديريه فقد كان الطبيب ثم مدير مكتب الصحة والسكان ومدير المستشفى ولم يترك عمله كطبيب حيث قدم ولازال يقدم خدمات جليه لهذا الصرح الصحي حيث تحمل هذه المسؤولية رغم شحة الإمكانيات وندرتها وفي أحلك الظروف وحمل على عاتقه مسؤولية هذا المستشفى والمراكز الصحية الأخرى.

وعّبر الدكتور سعيد كده من جانبه عن أمتنانه وشكره لكل من عملوا معه خلال فترة بقائه كمدير للمستشفى مضيفاً بأنه لن يبخل بخبراته وبما تجود به نفسه للمدير الجديد مبيناً أهمية التكاتف لرفع مستوى القطاع الصحي بالمديرية متمنياً التوفيق للدكتور محمدسالم سهيل مدير مكتب الصحة بحوف الجديد والدكتور حسن نصيب مدير مستشفى حوف الريفي.

من جانبه عبّر الدكتور عوض سعدمبارك مدير مكتب الصحة بالمحافظة عن شكره للدكتور سعيد على سنواته التي قضاها على رأس الهرم الصحي للمديرية مذكراً بأهم من تم في عهده من نقله نوعيه في كل الجوانب الصحية واصفاً إياه بالمرجع الصحي للمديرية الذي لاغنى عنه في تسيير أمور القطاع الصحي.

Advertisements

وشمل الحفل كذلك تكريم رموز وكوادر القطاع الصحي في المديرية الذين كان لهم الفضل بعد الله في تأسيس هذا الصرح العظيم أمثال الأستاذ عوض محيسن والدكتور سالم القميري والدكتور سالم سهيل والشيخ عبدالله بن جودح

حضر الحفل، مديرمكتب الصحية بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد

ومدير الإذاعة بالمحافظة أحمدعلي مصدع

ومدير أمن المديرية العقيد سعد سعيد باكريت وعدد من مدراء المكاتب بالمديريه القيادات التربوية والأمنية والعسكرية بمديرية حوف..