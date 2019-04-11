تعميم من محافظ المهرة بشأن شراء مواد الإغاثة وتحذير المخالفين بعقوبات

أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ، راجح سعيد باكريت تعميما، بشأن شراء المواد الإغاثية المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية، محذرا المخالفين باتخاذ عقوبات القانونية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، دعا التعميم الصادر الجميع إلى عدم شراء المواد الإغاثية التي توزعها المنظمات الإنسانية بالمحافظة.

من جهته عمم مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، التعميم على المحال التجارية، ونشره في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه سيقوم بمتابعة هذا الموضوع وتنظيم عدد من الحملات لضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات حيال المخالفين حسب القانون.

ومنذ مطلع العام الماضي، ينظم مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، بين الحين والأخر، حملات دورية من أجل حماية المستهلك ومنع الغش التجاري، ومراقبة أسعار المواد الغذائية وحركة المواد منتهية الصلاحية بشكل مستمر.