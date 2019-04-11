وزير الاوقاف: عودة نشاط البرلمان يقطع الطريق أمام مليشيا الحوثي من اختطافه

أكد وزیر الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطیة، أن استئناف البرلمان لجلساته یعد ضربة للإنقلابیین، ونقطة مھمة لصالح الشرعیة.

وذكر عطية في تغريده له على حسابه أن عودة مجلس النواب بعد إنقطاع أربع سنوات ،خطوة متقدمة للشرعیة في الإتجاه القانوني والتشریعي وقطع الطریق على محاولات الحوثي لإختطاف المجلس.

وأضاف:" الشكر لفخامة الرئیس على حكمته ، وتغلیب الأحزاب المصلحة الوطنیة،وجھود الأشقاء الجبارة في المملكة التي حرصت على توحید الصف الیمني.