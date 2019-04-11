أكد وزیر الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطیة، أن استئناف البرلمان لجلساته یعد ضربة للإنقلابیین، ونقطة مھمة لصالح الشرعیة.
وذكر عطية في تغريده له على حسابه أن عودة مجلس النواب بعد إنقطاع أربع سنوات ،خطوة متقدمة للشرعیة في الإتجاه القانوني والتشریعي وقطع الطریق على محاولات الحوثي لإختطاف المجلس.
وأضاف:" الشكر لفخامة الرئیس على حكمته ، وتغلیب الأحزاب المصلحة الوطنیة،وجھود الأشقاء الجبارة في المملكة التي حرصت على توحید الصف الیمني.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاوقاف: عودة نشاط البرلمان يقطع الطريق أمام مليشيا الحوثي من اختطافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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