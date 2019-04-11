"فرتك" المهرة يتربع على عرش المجموعة الرابعة في بطولة الفقيد السقطري

تربع نادي فرتك على صدارة المجموعة الرابعة بتعادله العادل مع نظيره نادي شبيبة الديس الشرقية، ثاني المجموعة، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهم، اليوم، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري المقامة في الريدة الشرقية، برعاية كريمة من محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، ومحافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وبإشراف مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت.

ووفق متابعة "الخليج 365"، المباراة ورغم إنها تأتي لتحديد بطل ووصيف المجموعة الرابعة بعد ضمان الناديان التأهل المسبق إلى الدور الثاني، إلا إنها حملت في طياتها الكثير من المتعة والتشويق والتنافس الشريف والجمل التكتيكية والفنية والأهداف والتفاعل الجماهيري المتواصل.

رجحت كفة نادي الشبيبة في الشوط الأول، وكان الأفضل فنياً والأكثر وصولاً لمرمى الخصم، يقابل ذلك محاولات خجولة لنادي فرتك باستثناء انفراد لمتوسط الميدان عبدالرحمن حمود ويسدد الكرة في اتجاه الحارس ويهدر فرصة التقدم المبكر لناديه.. وبعد عدة تصويبات فاشلة للشبيبة، أصاب لاعب الشبيبة عوض باسلمه الشباك من تسديده رائعة عند الدقيقة الـ 36.. ولكن نادي فرتك لم يستسلم واستبسل لاعبوه لتحقيق التعادل وكان لهم ما أرداوا عن طريق اللاعب وجد خاطر بكرة مقصية تلفزيونية مع آخر دقيقة في الشوط الأول.

شوط المدربين كان فاتراً قليلاً من حيث الأداء والحماس في بدايته، ولكن سرعان ما ارتفع الرتم، وبادر نادي فرتك في الهجوم مع أفضلية واضحة على المجريات، إلا إن الشباك لم تهتز في أياً من محاولاته، كما

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إن علامات الإجهاد البدني قد بدت واضحة على لاعبي نادي الشبيبة مما سيّر ذلك المباراة إلى التعادل بنتيجة الشوط الأول.. وبهذه النتيجة يؤكد فرتك على احقيته بصدارة المجموعة الرابعة، ويضرب موعداًً مهرياً خالصاً مع نادي خيبل، ويأتي الشبيبة وصيفاًً ليواجه أهلي الغيل في قمة حضرمية مرتقبة.

تحصل لاعب نادي الشبيبة محمود اليزيدي على جائزة ملتقى المهرة للسفر والسياحة لأفضل لاعب في المباراة.

أدار المباراة تحكيمياً، مجدي البيتي حكم ساحة، ويساعده توالياً؛ أحمد مسهور وسامي بن جوبح، ومحمد خالد النمر حكماً رابعاً، وراقب الحكام أحمد صالح بامهري، ومحمد صالح الحقيبي مراقب للمباراة.