رئيس هيئة الأركان ومحافظ حضرموت يرأسان اجتماعاً للجنة الأمنية لإنجاح دورة مجلس النواب بسيئون

ترأس رئيس هيئة الاركان العامة الفريق ركن بحري عبدالله النخعي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمدينة سيئون عصر اليوم اجتماعاً للجنة الامنية بوادي وصحراء حضرموت كرس لمناقشة الخطة الامنية لاستعدادات مدينة سيئون لاحتضان انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب .

واكد رئيس هيئة الاركان العامة اهمية انعقاد هذه الدورة في محافظة حضرموت تنفيذاً لقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

مشدداً على اهمية تنفيذ الخطة الامنية لحفظ الامن وانجاح الحدث الوطني المهم .

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فيما اكد محافظ حضرموت على ضرورة رفع الجاهزية والتنفيذ الفعلي للخطة الامنية بما يضمن نجاحها .

منوهاً بأهمية الحدث بالنسبة للبلد بشكل عام ، ومؤكداً ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والاجهزة العسكرية والامنية سخرت كل امكانياتها وعلى استعداد تام لانجاح استضافة دورة البرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .

حضر الاجتماع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد قوات الشرطة العسكرية اللواء ناصر النوبة وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام الامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني .