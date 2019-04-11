المتحدث بإسم الجيش: مستعدون للحسم العسكري وطرد المليشيا من الحديدة

قال المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش على أهبة الاستعداد لاستكمال التحرير والحسم العسكري لطرد الحوثيين الموالين لإيران من الحديدة، وإنهاء معاناة السكان فيها.

وذكر العميد مجلي في مؤتمر صحفي بمأرب أن الجيش لا يزال ملتزًما بالهدنة في مدينة الحديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبانتظار إلزام المجتمع الدولي مليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق السويد.

وطالب المتحدث العسكري - بحسب وكالة الأنباء سبأ- المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالإعلان الصريح عن المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد، مشيرًا إلى أن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة منذ سريانها قبل أربعة أشهر بلغت (2517) خرقًا.