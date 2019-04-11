ماذا وراء الانفجارات العنيفة التي هزت مطار سيئون؟

قال سكان محليون إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة في مطار سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. وذكر السكان أن الانفجارات العنيفة حدثت في مطار سيئون. وقالت مصادر محلية إن الانفجارات ناتجه عن صواريخ دفاعية تم استخدامها لتجربة فاعليها الدفاعية. يأتي هذا بعد أن وصل رئيس هية الاركان الفريق النخعي مع محافظ حضرموت اللواء البحسني الى سيئون وتفقد الجاهزية الامنية.

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