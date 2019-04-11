مليشيا الحوثي تقطع خدمة الانترنت عن الحديدة بعد اندلاع معارك عنيفة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مليشيا الحوثي قطعت خدمة الشبكة العنكبوتية في عموم المحافظة بعد اندلاع معارك عنيفة. وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة اندلعت باتجاه سوق الحلقة وشارع الخمسين وغرب المطار، رافقه قصف مدفعي عنيف من وسط الأحياء السكنية باتجاه مواقع القوات الحكومية". واضافت أنّ: "المعارك تدور حاليا بشكل عنيف بإتجاه شارع التسعين ومدينة الصالح". وأدت المعارك الى قيام مليشيا الحوثي بقطع خدمة الانترنت بعد ان عادة لمدة شهر.

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