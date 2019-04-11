بالفيديو.. رئيس تحرير لا نهاجم الأمم المتحدة.. مشروع مسام "ناجح"

ثمن الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، على مشروع مسام لإزالة الألغام من المناطق اليمنية، والذى ساهم بشكل كبير في إزالة آلاف الألغام وإنقاذ المدنيين من الموت ووقف الدماء بعدداً من المناطق، مُشيراً إلى أن الأمم المُتحدة منظمة دولية لها جهود داخل اليمن، إلى جانب مشاركتها فى البرنامج الوطنى لإزالة الألغام عام 1998 ، مُضيفاً إننا لا نُهاجم الأمم المتحدة، ولكن هناك أداء مُتخاذل من بعض الموظفين التابعيين للأمم المتحدة.

وأضاف مُحسن، عبر برنامج اليمن يتحرر المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن مشروع مسام جزء من مشروع وطنى لحماية الوطن، لافتاً إلى وجود جهود كبيرة من الجانب الحكومى والمؤسسات لنجاح هذا المشروع، لأن زراعة الألغام لا تقتصر على المناطق تحت سيطرة الحوثيين، ولكن هناك ألغام بمناطق كثيرة.

وطالب رئيس تحرير موقع الخليج 365، بضرورة وضع خطة وطنية شاملة للتوعية بالكشف عن المناطق التى بها ألغام وتشكيل فرق مُنظمة للتعامل مع الألغام ونزعها، وتكثيف النشاط الإعلامى للتوعية عن مخاطر الألغام ومساندة مشروع مسام، وتكثيف التحقيقات مع الانقلابيين للتعرف على مناطق زرع الألغام.