قيادات عسكرية تصل سيئون للإطلاع على ترتيبات عقد جلسة النواب

للاطلاع على التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب، وصل إلى مدينة سيئون اليوم رئيس هيئة الاركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي. وكان في استقباله بمطار سيئون الدولي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس . كما وصل الى مدينة سيئون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن طيار صالح بن نهيد.

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