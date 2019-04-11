أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 11 إبريل 2019م، وهي كالتالي: تأهيل عدة منشآت أمنية في ساحل حضرموت بتمويل من وزارة الداخلية

https://www.alyamanalaraby.com/378664 دفاعات التحالف تعترض طائرة حوثية مسيرة فوق سماء سيئون

https://www.alyamanalaraby.com/378665 ندوة علمية بعنوان حسين البار .. ذكرى تتجدد شاعرا وصحفيا بالمكلا

https://www.alyamanalaraby.com/378667 إغلاق 20 محطة تنقية مياه في مأرب ومعامل صناعة آيسكريم مخالفة لمعايير الجودة

https://www.alyamanalaraby.com/378679 قرقاش: التحالف ملتزم بجهود السلام باليمن رغم انتهاكات الحوثي

https://www.alyamanalaraby.com/378688 احتراق ناقلة محملة بالوقود بطريق صنعاء الحديدة ومصدر يكشف الأسباب

https://www.alyamanalaraby.com/378697 الجيش الوطني يضبط شحنة أسلحة قبل وصولها للحوثيين في تعز

https://www.alyamanalaraby.com/378716 قافلة مساعدات إماراتية لأهالي حضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/378722 مسلحون يقتلون أكاديمياً في ذمار أمام طفلته وإصابتها بجروح

https://www.alyamanalaraby.com/378725 البحسني يقوم بزيارة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى

"نجيب غلّاب " يتوقّع تصعيدا عسكريّا حوثيّا بعد القرار الأمريكي حول الحرس الثوري

https://www.alyamanalaraby.com/378736 Advertisements البحسني يستقبل رئيس هيئة الاركان العامة بمطار سيئون

https://www.alyamanalaraby.com/378737 البحسني يطلع على جاهزية الادارة العامة لأمن الوادي لتأمين انعقاد دورة مجلس النوابhttps://www.alyamanalaraby.com/378738 السبت القادم.. انعقاد أولى جلسات البرلمان بحضور سفراء الدول الـ 19 الراعية

https://www.alyamanalaraby.com/378742 وزير الخارجية يلتقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك

https://www.alyamanalaraby.com/378745 البحسني: نطمأن أبناء مدينة سيئون أن الأوضاع الأمنية مستقرة

https://www.alyamanalaraby.com/378746 مليشيا الحوثي تداهم منازل قيادات موالية للشرعية في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/378750

عياس العيسي لـ لدينا مشروع لتأهيل 1000 يتيم عربى للقيادة.. اليمن بحاجة إلى تغيير قيادات https://www.alyamanalaraby.com/378759 التعليم الفني توقع مذكرة تفاهم مع الشبكة اليمنية للتنمية المستدامة

https://www.alyamanalaraby.com/378754 رابطة أمهات المختطفين تطلق نداء استغاثة لوقف محاكمات الحوثي لأبنائهن

https://www.alyamanalaraby.com/378761

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.