وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن الحوثيين سيطروا على المحاكم والقضاة بالمناطق التى أحكموا السيطرة عليها، مُطالباً بتحرك الدولة واتخاذ مجلس القضاء إجراءات سريعة لتشكيل محاكم بصورة عاجلة بالمناطق المحررة، للنظر فى جرائم المليشيا، فذلك سيكون رادعاً للانقلابيين.
ولفت مُحسن إلى ضرورة تحرك وسائل الإعلام تجاه توثيق وإبراز كافة الجرائم، خاصة زراعة الألغام وصناعتها واستخدامها ضد المدنيين، دون أى مراعاة لحقوق الإنسانية، مُتلفظاً "هذا سيقضى على محاولات تشوية الحقائق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب برفع دعاوى جنائية ضد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.