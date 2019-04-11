بالفيديو.. رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب برفع دعاوى جنائية ضد الحوثيين

طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عبر برنامج اليمن يتحرر المُذاع على فضضائية الغد المشرق، بضرورة تحريك الدعاوى الجنائية ضد جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية، مُشيراً أن هناك جرائم ارتكبتها المليشيا لابد من توثيقها أمام ساحة القضاء، فالمواطن لا يمتلك وسائل جمع الأدلة وتقديمها، ومن ثم تُصبح قضايا التعويضات مُتاحة لجميع المتضررين من الأفعال الآثمة بحق البشرية.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن الحوثيين سيطروا على المحاكم والقضاة بالمناطق التى أحكموا السيطرة عليها، مُطالباً بتحرك الدولة واتخاذ مجلس القضاء إجراءات سريعة لتشكيل محاكم بصورة عاجلة بالمناطق المحررة، للنظر فى جرائم المليشيا، فذلك سيكون رادعاً للانقلابيين.





ولفت مُحسن إلى ضرورة تحرك وسائل الإعلام تجاه توثيق وإبراز كافة الجرائم، خاصة زراعة الألغام وصناعتها واستخدامها ضد المدنيين، دون أى مراعاة لحقوق الإنسانية، مُتلفظاً "هذا سيقضى على محاولات تشوية الحقائق".