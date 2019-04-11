شكرا لقرائتكم خبر عن من هو وزير الدفاع السوداني الذي أعلن عزل البشير؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، عوض بن عوف، الخميس، في بيان رسمي اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

من هو الفريق أول عوض بن عوف؟

عوض بن عوف ولد بأوائل الخمسينيات بإحدى قرى شمال السودان، والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر.

عمل بن عوف مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي.

Advertisements

وأيضاً عمل نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة.

تقاعد عام 2010، وعين سفيرا في وزارة الخارجية، ثم قنصلا عاما للسودان في القاهرة ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان.

وفي عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما بتعيينه وزيرا لوزارة الدفاع الوطني

وشهد عهد بن عوف طفرات نوعية في سلاح المدفعية الميدانية والصاروخية.