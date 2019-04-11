شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة: قيادي اصلاحي كبير يخرج عن دبلموماسيته ويتلفظ بالفاض بذيئة وغير اخلاقية ... السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز _ خاص _ "الخليج 365"

تعرض الناشط المجتمعي والإنساني بليغ التميمي رئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية يوم أمس للهجوم والإساءة من قبل مسؤول دائرة المنظمات والنقابات في حزب التجمع اليمني للإصلاح .

وقال التميمي أنه تفاجأ يوم أمس برسائل خاصة عبر وسيلة التواصل الاجتماعي الوتساب تتضمن الإساءة إليه ووصفه بالمنافق والدجال وبلا ضمير .

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واضاف من خلال إتصال هاتفي أن ذلك الهجوم اللاذع والغير مبرر يأتي على خلفية مقالة نشرها التميمي في عدد من وسائل التواصل بمناسبة إختيار سلطان البركاني يوم امس رئيساً لمجلس النواب والتي عبر من خلالها عن امله الكبير في انعقاد مجلس النواب في مدينة سيؤن الحضارة والتاريخ

مؤكداً على أهلية البركاني للمنصب نتيجة مواقفه الشجاعة والجريئة إزاء الانقلابيين واصفاً بالحكمة والحنكة والمرونة لقيادة دفة مجلس النواب إلى بر الأمان في مرحلة حرجة ولحظة تاريخية فارقة، ومذكراً بموقفه يوم دخل الحوثيون صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وتحت قبة البرلمان حين وصف هذا اليوم بـ(النكبة)

وطالب التميمي في مقالته من الجميع تجاوز سلبيات الماضي والاصطفاف الحقيقي والجاد لإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وعدم استجرار المشاهد البائسة، داعياً إلى استخدام لغة الألفة والمحبة ولم الشمل وإلى ضرورة ان تتوارى لغة الأحقاد والفرقة والخصام.

وقال ناشطون ان مثل هذه التصرفات والأساليب هو عمل ممنهج ومدروس يستهدف كل الأصوات الحرة والمناهضة للظلم والقهر والمناصرة للضعفاء والمظلومين

يذكر ان هذه الحادثة ليست الأولى فقد سبقتها حوادث من نفس المسؤول واشخاص آخرين من نفس التوجه الحزبي التي طالت التميمي خاصة بما عرف عنه بمواقفه المناوئة للفساد أينما وجد خاصة تجاه من ركبوا موجة الثورة الشبابية وتحرره من أي إملاءات حزبية او سياسية.