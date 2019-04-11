شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اسقاط طائرة ثانية في سيئون وطيران الاباتشي التابع للتحالف يحلق فوق المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقط التحالف العربي اليوم طائرة مسيرة أخرى بعد ساعات من اسقاط طائرة اخترقت المجال الجوي لمدينة سيئون المزمع عقد جلسات برلمان اليمن فيها. وقالت مصادر مقربة من محافظ حضرموت اللواء البحسني، انه كشف خلال مؤتمر صحفي له يعقد في الاثناء أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي تعترض طائرة اخر ى مسيرة خلال الدقائق الماضية، بمدينة سيئون بحضرموت. وقال البحسني: المحافظ البحسني خلال مؤتمر صحفي: الاخصائيون حدد نوعية ومواصفات ومسار الطائرتين المسيرة التي تم تدميرها في سماء مدينة سيئون بحضرموت، والوقت ليس مناسب للافصاح عن هذه المعلومات. إلى ذلك قالت مصادر محلية بسيئون ان طائرتين نوع اباتشي تابعة للتحالف العربي تحلق في الاثناء فوق مدينة سيئون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. اسقاط طائرة ثانية في سيئون وطيران الاباتشي التابع للتحالف يحلق فوق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.