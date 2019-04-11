شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اليكم حصيلة أولية للانفجار الذي هز سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مسؤول ل التنمية برس عن إصابة مواطن كان يقود سيارته بالقرب من منطقة إطلاق منظومة صواريخ تجريبية من قوات التحالف العربي في مطار سيؤن





وقال مصدر أمني أن حالة المواطن مستقرة حيث تعرض للاصابة بشظايا راجع من المقذوف التجريبي ....



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