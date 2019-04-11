شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..هاني بن بريك يرتدي علم الوحدة ويثير جدلا واسعا(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع في منصات شبكة التواصل الاجتماعي يظهر فيها المتمرد هاني بن بريك وهو يرتدي العلم اليمني وبدون ظهور النجمة التي تدل على علم الانفصال. وقال ناشطون إن ظهوره بهذه الصورة أصابت مناصريه بالشك منه لأنه لم يظهر العلم الجنوبي بشكل واضح حد قولهم.

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