شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:إليكم تفاصيل هذا ماحدث قبل قليل في مطار سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة حضرموت أن بحسب مصدر مطلع فان اصوات الانفجارات التي تسمع باتجاة مطار سيئون عبارة عن تجارب صاروخية اختبارية لمنظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي.

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