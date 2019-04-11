شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 11 أبريل 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الریال الیمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمریكي ـ الریال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الخميس 11 ابریل 2019م. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: الشراء|510 البیع | 520 الریال السعودي : Advertisements الشراء| 133 البيع |5.135 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي : الشراء|520 البیع | 530 الریال السعودي : الشراء |134البیع | 5.137

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