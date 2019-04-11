البحسني يقوم بزيارة لقيادة المنطقة العسكرية الأولى

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بزيارة لقيادة المنطقة الأولى بسيئون .

واطلع المحافظ خلال الزيارة ومعه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على جاهزية قوات المنطقة ومستوى الجاهزية لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت .

والتقى المحافظ ضباط المنطقة الأولى بحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ورئيس أركان المنطقة العميد ركن يحي ابوعوجاء ، والقى كلمة فيهم اكد فيها ان هذا اللقاء يأتي في اطار التحضيرات للحدث التاريخي لبلادنا المتمثل في احتضان مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لانعقاد دورة مجلس النواب تنفيذاً لقرار فخامة الرئيس الصادر يوم أمس .

وقال :"إن هذا الحدث يمثل انجازاً وتحولاً كبيراً للشرعية وسيلقي باذن الله بظلاله على الوضع في الوطن" .

وتابع المحافظ مخاطباً قيادة ومنتسبي المنطقة الاولى :"عليكم مع اخوانكم في الامن تقع مهمة ومسؤولية التأمين الكامل لجلسة مجلس النواب ومطلوب منكم اليقظة والاستنفار ورفع الجاهزية ، والمقاتلين في الميدان هم صمام امان تأمين هذا الحدث وانجازه مع ضمان سير الحياة بانسيابية " .