الجيش الوطني يضبط شحنة أسلحة قبل وصولها للحوثيين في تعز

ضبطت قوات الجيش بمحافظة تعز جنوبي البلاد، الأربعاء، شحنة جديدة من الأسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في عملية هي الثانية من نوعها خلال الـ48 ساعة.

وذكر بيان للواء 35 مدرع، وفقاً للعين الإخبارية، أن وحداته الأمنية ضبطت شحنة أسلحة حجمها 8 أطنان من الذخيرة والقذائف كانت على متن شاحنة تهريب متجهة لجبهات القتال التابعة للمليشيا الحوثية.

وتحتوي الشحنة على قذائف "RBG" و"هاون" المدفعية وذخائر أسلحة رشاشة عيار 14,5، والخاصة بسلاحي "دوشكا" و"بيكا"، طبقاً للمصادر.

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وأوضح البيان أنه تم اكتشاف شحنة القذائف والذخائر على شاحنة تهريب مموهة تقل صهريج مياه في مديرية المواسط جنوب شرق المحافظة، وتم الدفع بها فور ضبطها للقوات المربطة في جبهات القتال ضد المليشيا الحوثية.

والثلاثاء، ضبطت قوات اللواء 35 مدرع شحنة أسلحة كانت على متن شاحنة تهريب متوسطة الحجم، حاولت المليشيا إخفاءها في خزانات كبيرة تماثل صهاريج مشتقات النفط، وكانت في طريقها للمليشيا الحوثية في مديرية الدمنة شرقي المحافظة.

ومنذ مطلع العام الجاري، تمكنت قوات اللواء 35 مدرع من ضبط نحو 4 شحنات من المتفجرات والمواد الأولية لتصنيع الألغام، بعد انتشار أمني لمكافحة طرق التهريب الحوثية التي تربط مناطق سيطرتها بالسواحل اليمنية.