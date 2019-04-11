احتراق ناقلة محملة بالوقود بطريق صنعاء الحديدة ومصدر يكشف الأسباب

احترقت يوم أمس الأربعاء، شاحنة وقود كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء، قادمة من الحديدة، في منطقة الحيمة الخارجية.

وقال مصدر محلي، إن ناقلة تحمل "بترول"، احترقت في منطقة "مقهاية شغدر"، بمديرية الحيمة الخارجية، على طريق "صنعاء – الحديدة"، دون تسجيل أي ضحايا.

وبحسب "مندب برس"، فإن سائق الناقلة تمكن من الخروج منها سالما، مشيرا إلى أنها احترقت بشكل مفاجئ.

بدوره قال مصدر مطلع، إن السبب هو عدم التزام التجار الحوثيين المسؤولين عن استيراد المشتقات النفطية، بترك مساحة تهوية داخل الصهريج الخاص بنقل النفط على متن الشاحنات.

وأكد أن هذا شكل خطرا كبيرا، ويضاعف احتمالات وقوع حريق أو تفجر شحنة الوقود، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن التجار يضغطون على سائقوا الناقلات بضرورة ملئ الشاحنة بشكل كليا، وهو ما يخالف إجراءات السلامة.

