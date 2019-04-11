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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : البنك المركزي يخفض قيمة الريال اليمني ويرفع سعر الدولار «تعرف على السعر الجديد»

اعلن البنك المركزي اليمني، امس الأربعاء، عن تخفيضً رسمي جديدا في قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميريكي.

وقال البنك قال أنه اعتمد سعر صرف جديد للواردات عند 495 ريالاً للدولار، بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 440 ريالا

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واكد البنم في تعميم نشره ا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه قام بإجراء المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بسعر الدولار في السوق ناقصاً عشرة ريال، والذي كان وقت إجراء المصارفة (495 ريال / دولار).

وخاطب البنك المركزي التجار ورجال الاعمال والشركات والمؤسسات بأن البنك المركزي سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر سُجل في السوق ، و في حساباتهم في البنوك المعتمدة ، كما سيقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.

وقال البنك، أنه يسعى إلى تأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء.