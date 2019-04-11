شكرا لقرائتكم خبر عن اول برلماني من صنعاء يصل الى مدينة سيئون لحضور جلسة مجلس النواب المرتقبة (الاسم) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصل اليوم الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت النائب يحيى المطري , ممثل مديرية بني مطر بالعاصمة صنعاء .
وقال الصحفي عبدالرقيب الهدياني ان المطري وصل الى سيئون لحضور جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم السبت القادم
واصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً جمهوري مساء اليوم دعاء فيه اعضاء مجلس النواب الى عقد دورة غير اعتيادية للمجلس في محافظة حضرموت جنوب اليمن
وتوافقت الاطراف اليمنية يوم امس على اختيار سلطان البركاني رئيساً للمجلس وعضوية الشدادي وعبدالعزيز جباري ومحسن باصرة
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