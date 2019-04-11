شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط : تعلن توفر الوقود في كافة المحطات وتفاجئ الشعب بجرعة جديدة في السعر ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة النفط اليمنية عدن عن توزيع المشتقات النفطية لمحطات الوقود التابعة للشركة و محطات الوقود الاهلية والتي جرى تزويدها اليوم الثلاثاء بالوقود عبر منشأة البريقة التابعة لشركة النفط بالعاصمة عدن. وارفقت الشركة اعلانها سعر جديد للعشرين اللتر بزيادة 100ريال عن السعر السابق بحيث اصبح السعر الحالي 5900 للعشرين اللتر



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