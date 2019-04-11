إغلاق 20 محطة تنقية مياه في مأرب ومعامل صناعة آيسكريم مخالفة لمعايير الجودة

أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب أكثر من عشرين محطة تنقية مياه ، ومعامل صناعة آيسكريم مخالفة لمعايير الجودة والقانون.

وقال سليم العضيلي مدير إدارة المنشآت الصناعية بمكتب الصناعة والتجارة أنه تم إحالة مالكي هذه المحطات والمعامل إلى الجهات القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد في تصريح صحفي "أن المحطات والمعامل التي تم إيقافها لم تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة والمواصفات التي عممها مكتب الصناعة والتجارة في وقت سابق".

وقال إن المكتب خاطب الجهات الأمنية بمصادرة أي منتج من منتجات المياه التي لاتحمل المواصفات بحسب التعميم . داعيا أصحاب محطات تنقية المياه ومعامل الآيسكريم إلى الالتزام بمعايير الجودة ، حتى لايعرضون أنفسهم للمساءلة والتوقيف.

وسبق لمكتب الصناعة والتجارة التعميم على مالكي محطات تنقية المياه، توضيح البيانات على المنتج بلواصق خاصة ، وطرق معالجتها حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.