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ندوة علمية بعنوان حسين البار .. ذكرى تتجدد شاعرا وصحفيا بالمكلا

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عقدت بقاعة الدراسات العليا بكلية الادآب لجمع كليات فوه بجامعة حضرموت ندوة علمية بعنوان ( حسين البار من 1965- 2019مٌ ذكرى تتجدد شاعرا وصحفيا نظمتها مؤسسة الخريجين بالتعاون والتنسيق مع كلية الادآب بجامعة حضرموت 

وفي الجلسة الافتتاحية للندوة أشار  الدكتور محمد عوض بارشيد عميد كلية الاداب إلى أن هذه الفعالية ترعاها الكلية  لكشف اسرار واعلام حضرموت التاريخية في  كافة المجالات  من اجل تعريف الطلاب بماضي حضرموت وتاريخها في المجالات الانسانية والادبية مشيرا الى عماده الكلية على استعداد بان تحتضن  مثل هذه الفعاليات 

وقال ان الكلية جهزت  قاعة حديثة جديدة لهذه الفعاليات وبرامج الدراسات العليا شاكرا مؤسسة الخريجين على اختيارها لكلية الاداب لاقامة هذه الفعالية الادبية للشاعر والصحفي حسين محمد البار الذي يعتبر علم من اعلام حضرموت . 

من جانبه أشار عمر حنيفان مدير العلاقات العامة بمؤسسة الخريجين  الى  ان المؤسسة تحرص على اقامة مثل هذه الفعاليات التي تبرز تاريخ و اعلام حضرموت وتهتم المؤسسة بالطلاب الخريجين والمبدعين داعيا كافة الطلاب الخريجين مـــِْن الجامعة الانضمام للمؤسسة والاستفادة من برامجها العلمية والنوعية في كافة المجالات . 

بعد ذلك استعرض الدكتور طه حسين الحضرمي ورقه عمل بعنوان مظاهر التشكيل السردي في شعر حسين محمد البار 

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واستعرض ياسر علي لرضي ورقة عمل بعنوان حسين محمد البار الرائد الذي لٱ يكذب اهله تناول فِيَه سيرة حياة الشاعر والصحافي حسين محمدرالبار 

وقدم الدكتور ماهر بن دهري ورقة عمل بعنوان المرأة في شعر البار  نالت اعجاب الحاضرين مــِْن اعضاء  هيئة التدريس والباحثين والمهتمين والكتاب والادباء وطلاب جامعة حضرموت .

وفي ختام الندوة قدمت وزارة الثقافة بساحل حضرموت عدد مــِْن النسخ لكتاب الشاعر والصحفي حسين بن محمد البار من تأليف أبنه الدكتور عبدالله بن حسين بن محمد البار احتفاء بالمناسبة 

حضر الندوة كل مــِْن الدكتور عبدالله حسين البار أبن الفقيد الشاعر والصحافي حسين محمد البار والدكتور عباس بافرج نائب عميد كلية الادآب للشئون الاكاديمية والدكتور خالد بن مخاشن نائب عميد كلية الادآب لشئون الطلاب والدكتورة دعاء سالم باوزير رئيس قسم الصحافة والاعلام والاستاذ أحمد زين باحميد المدير العام لإدارة الاعلام بالجامعة  ورؤساء الاقسام العلمية واعضاء  هيئة التدريس ومساعديهم وطلاب قسمي اللغة العربية والصحافة والاعلام بكلية الادآب بجامعة حضرموت وعدد مـــِْن الباحثين والمهتمين .

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