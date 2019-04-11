دفاعات التحالف تعترض طائرة حوثية مسيرة فوق سماء سيئون

اظهرت صورا من سيئون صباح اليوم، هيكل طائرة مسيرة حوثية تم تفجيرها من قبل منظومة دفاعات التحالف العربي.
وقالت مصادر عسكرية بسيئون ان الانفجار الذي هز المدينة كان ناجما عن تفجير طائرة حوثية بدون طيار كانت تستهدف القوات السعودية
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