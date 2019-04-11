كاتب صحفي يسرد عادات قديمة بحضرموت

قال الكاتب الصحفي علي سالم اليزيدي أنه كانت هناك عادات مابين الحويف "الحارات" عندنا بحرضموت ان رجال حي برع السدة في زيارة باعبود بالشرج يقومون باختراق شوارع الشرج تحت نظر أهالي الشرج ومع الممانعة التي سارت من أيام في حال مرور اهل برع السدة وبايقع يابواكير وكسر ريسان ,الموضوع تحدي.

وهذه العادة سادت وعربدت ولها سطوة ردحا من الزمن وفي معظم المدن الحضرمية ,هناك في الغيل المسيلة والمقد ومابينهما من تنافر سنوات وسنوات وتحديات لاتنقطع والله يرحم صالح احمد الحضرمي -الملقب الحلو ومدير التجارة فترة مضت كان يقول لشيابة الغيل كلكم مقاصيف الظهور من الصمل والبواكير حق هدة العدة في المقد والا المسيلة والا مطراق حنين بالشحر ,لان أهل الغيل وعدتهم تدخل في زيارة سالم بن عمر بالشحر وهناك حدود لعبور العدة حق الغيل ,وقدك تشوف نخر صحاب عدة الشحر مولعة وماتدري الاوحنت الهدة ولهذا سموه مطراق حنين ومثلهم عدة اهالي شحير والحامي تحس التحديات اننا بانعبر ,يعني بانعبر في حدود الحافة الآخري الممتنعة ومايحدث من صدام .

وأضاف الكاتب الصحفي بأنه هناك عدة أهل الواسط والبلاد وعدة آل الحارة واسماء تطلق مثل عسير والقادري الخ, وايام الخريف والزيارات كل عدة لحافة تشارك وفيها روح التحدي مثل الخروج للحرشيات أو زيارة محمود بفوة وهكذا لابد مايحصل تصادم وماتشوف الا الدم يسيل والفرع يفرع .

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وقال عنهم الكاتب القصصي عبدالله سالم باوزير في وصفه هذه العادات انها عقول ضالة ,ولم يقتصر الامر علئ اهل الشحر ولا الشرج ولا الواسط والحارة هناك تحديات تجري بين الحويف في سيؤن وتريم وحدثت احتكاكات مشهودة ربما, وقد دون هذا الاستاذ سالم احمد الخنبشي في كتاب شيق اسمه (حارات المكلا), وعاشت هذه التحديات وكسار الفقر زمن طويل وبها من الحماس والسخونة والفتوة والاستعراض مايكفي ,و (شفتينا وانا بالرمان والدرقة مشبوح), وظلت الئ ان انقضئ عهدها بعد الاستقلال الوطني واعيد ترتيب هذه العدد في رفع واقع التراث والعادات الشعبية.

وأضاف ننظر من هذه النافذة وما قلناه لنربطه باوهام التحدي الذي يطلقه بعض السياسيين لتسجيل حضور مبهم او تلميح له مردود وتمويل مدفوع محلي وخارجي فيما يخص الجلسات لمجلس النواب القديم البائد ,وهزها وهي في الجفير متحديا ان لم ولن يعقد وهو صورة احتلالية اختلالية, لكننا نسمع جعجعة فقط.

ان هذه التصريحات التي تتطاير نريد لها أن تهبط علئ الارض ..إما السماء للطيور ,,ومن هو صادق يقتحم مطراق حنين.