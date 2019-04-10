شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... برج خليفة في صنعاء (فيديو+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو قيام شاب بصنعاء تمثال مشابه لبرج خليفة من أوراق الكرتون. وقال الشاب إنه ظل ثلاثة ايام ليكمل بناء البرج الذي بدا مشابها لبرج خليفة الذي يظهر في صورة مماثله على حائط مجلسة.

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