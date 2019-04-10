شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستبقون جلسة مجلس النواب بالسطو على منازل البرلمانيين بصنعاء والبداية من منزل هذا النائب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، منزل عضو مجلس النواب ، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. حيث أقدمت مليشيا الحوثي على اقتحام منزل مستشار رئيس الجمهورية سلطان حزام شمسان. Advertisements وذكرت ابنه العتواني على صفحتها الشخصية بأن المليشيا الانقلابية حاصرت منزلهم وتطالبهم باخلاء المنزل واستقدمت ثلاثة أطقم مسلحة واقتحمت بوابته الرئيسية وحاصرت النساء والأطفال في جزء من المنزل. و تعمل المليشيا منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014، على تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات واسعة بعدد من المنازل في صنعاء وعدد من المحافظات وتصادر وتنهب محتوياتها بحجة تأييد ملاك تلك المنازل للشرعية ورفضهم لعمليات الانقلاب.

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