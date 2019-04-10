شكرا لقرائتكم خبر عن عاد مجدداً ارتفاع مرعب للدولار امام الريال اليمني .. اسعار الصرف صباح الاربعاء 10 ابريل 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد سعر الدولار ارتفاع طفيف امام الريال اليمني صباح الاربعاء الموافق 10 ابريل 2019م. وقال مصدر مصرفي لاخبار ان سعر الدولار شراء في صنعاء وعدن بلغ 502 ريال والسعودي 132.50 ريال.

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