شكرا لقرائتكم خبر عن في فضيحة مدوية لحزب الاصلاح بتعز...ضبط شجنة اسلحة تم تهريبها للحوثيين بناء على توجيهات قطرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، شحنة أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي كانت تحاول تهريبها الى مناطق تمركزها جنوبي شرق المحافظة.

ووفقا لموقع الجيش “سبتمبر نت” فإن نقطة تابعة للواء 35 مدرع، في الطريق الرابط بين مديريتي “المواسط”، و”الدمنة” تمكنت أمس, من ضبط شاحنة على متنها كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة، كانت في طريقها الى مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مديرية “الدمنة”.

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وأضاف الموقع أن الشاحنة تحتوي على كميات كبيرة من قذائف ( أر بي جي)، وصناديق متنوعة الأحجام من الذخيرة للأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وأسلحة متنوعة أخرى، كانت مخزنة بطريقة مبتكرة في الشاحنة.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على سائق الشاحنة، ومصادرة شحنة الأسلحة

الجدير بالذكر ان شحنة اخرى كان اللواء 35 قد ضبطها قبل اسابيع ويتهم فصيل تابع لحزب الاصلاح بتعطيل عملية تحرير تعز ومد الحوثيين بالاسلحة بناء على توجيهات قطرية