مسلحون قبليون يقطعون الخط العام في منطقة الحبيلين بلحج لليوم الثاني

يواصل مسلحون قبليون من أبناء منطقة ردفان بمحافظة لحج (جنوبي اليمن) قطع الطريق العام الواصل بين محافظتي الضالع وعدن في مدينة الحبيلين، احتجاجا على مقتل أحد أبناء المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مسافرون لـ"يمن شباب نت" إن المسلحين يرفضون فتح الخط بشكل كلي أمام المسافرين والشحن الثقيل وتجار القات لليوم الثاني على التوالي، وهو مما تسبب بمعاناة وعرقلة من وإلى عدن.
ويتهم المحتجين، قوات أمن عدن بقتل مواطن من أبناء ردفان يدعى "هيثم جرجور الردفاني" في خلاف على أرضية في مدينه عدن، مطالبين إدارة شرطة عدن بتسليم القاتل.
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