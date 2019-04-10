تعز.. محتجون يطالبون بالقبض على قتلة أفراد حماية الشرطة العسكرية

نفذ عشرات المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة تعز وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة القبض على قتلة أفراد حماية مقر الشرطة العسكرية.



وشدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة فرض هيبة الدولة وإنهاء الاختلالات الأمنية، وتطبيع الحياة في محافظة تعز، مهددين بالتصعيد السلمي إذا لم يتم تسليم الجناة.



وكانت مجاميع مسلحة هاجمت مقر قيادة الشرطة العسكرية، الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل الجنديين أبراهيم عبدالرب الأكحلي ويوسف عبدالماجد الشميري، واصابة ثلاثة آخرين، بينهم، مدني.



وقالت الشرطة العسكرية حينها في بيان إنها تصدت لمجموعة مسلحة بقيادة المدعو رياض الشيش والمدعو فارس أمين بعد محاولة هذه المجموعة مهاجمة مقر قيادة الشرطة.



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