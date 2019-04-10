شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قرار ملكي باعفاء بن سلمان من منصبة "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل قليل سلسلة أوامر ملكية جديدة بإعفاء عدد من كبار مسئولي الدولة السعودية من مناصبهم، بينهم قرار بإعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني من منصبه. تفصيلاً جاءت الأوامر كالتالي : الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واس صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلي نصوصها .. الرقم: أ / 138 التاريخ: 20 / 4 / 1440هـ بعون الله تعالى نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي: 1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. 2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. 4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية. 5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. 6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة. 7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة. 8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. 10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة. 11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. 12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية. 13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة. 14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى. 15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة. 16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار. 17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية. 18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة. 19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة. 20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة. 21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية. 22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان. 24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية. 25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة. 26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية. 27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. 28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل. 29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. 30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية. 31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة. 32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم. 33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقــــم: أ / 139 التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ بعون اللــــه تعالـــــى نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/70) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/266) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. أمرنا بما هو آت: أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي: 1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً 2- وزير الداخلية عضواً 3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 5- وزير الخارجية عضواً 6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً 7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً 8- وزير الإعلام عضواً 9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً 10- رئيس أمن الدولة عضواً 11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود