أنغام ومنصور يمنيان يفوزان بجائزة الأسكوا لدول غرب آسيا في التصوير الفوتوغرافي

فاز اليمنيان، أنغام الصرحي ومنصور محروس، الترتيب الثاني والثالث على التوالي في المسابقة التي أطلقتها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول غرب آسيا (الاسكوا) للتصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتم تكريم الصرحي ومحروس في اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته (الاسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد اليمن الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي و الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس وسفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس.

وكانت منظمة الاسكوا قالت في بين الاعلان عن المسابقة، أنها تهدف لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خلال صورهم.

وحسب البيان فإن المجموعة الغنية من الصور ستشكل مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخدمي وزائري البوابة الإلكترونية حول التنمية المستدامة والحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

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فاز اليمنيان، أنغام الصرحي ومنصور محروس، الترتيب الثاني والثالث على التوالي في المسابقة التي أطلقتها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول غرب آسيا (الاسكوا) للتصوير الفوتوغرافي حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتم تكريم الصرحي ومحروس في اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته (الاسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وفد اليمن الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي و الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس وسفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس.

وكانت منظمة الاسكوا قالت في بين الاعلان عن المسابقة، أنها تهدف لتشجيع المصورين الهواة والمحترفين على تجسيد واقع التنمية المستدامة في البلدان العربية من خلال صورهم.

وحسب البيان فإن المجموعة الغنية من الصور ستشكل مخزونا فريدا من نوعه لصور ستكون متاحة لمستخدمي وزائري البوابة الإلكترونية حول التنمية المستدامة والحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

