قوات الجيش تضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي بتعز

تمكنت قوات الجيش الوطني أمس الثلاثاء، من ضبط شحنة كبيرة من القذائف والذخائر حاولت مليشيا الحوثي الانقلابية تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب شرق تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن نقطة تابعة للواء 35 مدرع بمديرية المواسط الواقعة في الطريق الرابطة بمديرية الدمنة، تمكنت من ضبط الشاحنة والتي كانت في طريقها الى ميليشيات الحوثي في مديرية الدمنة.

وبين أن القذائف والذخائر المهربة تم اكتشافها على متن شاحنة (دينه) متوسطة الحجم كانت تتجه نحو مناطق ميليشيات الحوثي وتم اكتشافها والعثور على كمية كبيرة لمختلف القذائف والذخائر.

وبحسب المصدر تشمل الذخائر والأسلحة قذائف (ار بي جي) وصناديق متنوعة الاحجام من ذخيرة الاسلحة والأليات الرشاشة الخفيفة والمتوسطة.