استقبلت مستشفيات صنعاء، خلال اليومين الماضيين، عشرات الجثث لقتلى مليشيات الحوثي الانقلابية، الذي قتلوا خلال المواجهات الدائرة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء منذ أسبوع.
وقالت مصادر اعلامية إن 43 جثة لقتلى مليشيات الحوثي وصلت الى العاصمة صنعاء بعد مصرعهم اثر المواجهات المشتعلة منذ مطلع الأسبوع الماضي في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأشارت المصادر الى أن المليشيات وزعت الجثث على ثلاثة مشافي في صنعاء، احدهما حكومي، وأخرين مشافي أهلية.
ويشار الى أن مواجهات عنيفة تجددت منذ مطلع الأسبوع الماضي في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، حققت خلالها قوات الجيش تقدم ميداني بتحرير مرتفعات جديدة، فيما لقي العشرات من مليشيات الحوثي مصرعهم ولاتزال العمليات متواصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 43 جثة إلى مستشفيات صنعاء لقتلى حوثيين لقوا مصرعهم في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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