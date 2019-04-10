تفاصيل اجتماع البحسني مع القيادات الأمنية والعسكرية بوادي وصحراء حضرموت

اجتمع اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت، أمس، بمدينة سيئون، مع المسؤولين في السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية بالوادي والصحراء؛ لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بأوضاع وادي وصحراء حضرموت بمختلف المجالات والقطاعات.
حضر الاجتماع، وكلاء المحافظة ومسئولين في السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير أمن الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني.
وبحث البحسني في لقاءات منفصلة مع القيادات المحلية والأمنية والعسكرية بمديريات الوادي والصحراء ، أوضاع وأحوال المواطنين واحتياجاتهم الضرورية.
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