شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة دولة خليجية تؤكد إعطاء تسهيل منح التأشيرات لليمنيين واليماني يؤكد ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لتقى وزير الخارجية خالد حسين اليماني، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد جراح الصباح. واستعرض الوزير اليماني خلال اللقاء، تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية وما تسببت به مليشيا الحوثي الانقلابية من اعمال حرب وحصار ضد المدنيين ودمار في البنية التحتية بمختلف المحافظات. ووضع الوزير اليماني، أمام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي قضايا الجالية اليمنية المقيمة في بلدهم الثاني الكويت في مجالات تسهيل إجراءات منح التأشيرات لاقارب وذوي المغتربين اليمنيين في الكويت بالاضافة إلى تسهيل إجراءات الاستقدام للعمالة اليمنية وكذا زيادة المنح الدراسية في المدارس والكليات العسكرية المقدمة من دولة الكويت. بدوره اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان الكويت تعمل دائما على اعطاء الجالية اليمنية كافة التسهيلات والامتيازات. حضر اللقاء سفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاع،و رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير احمد عبدالله ناجي، وسفيرالكويت لدى اليمن فهد الميع.

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