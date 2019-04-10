اول قيادي مؤتمري يكشف علانية موقفه من اختيار البركاني رئيسا لمجلس النواب

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عدن - ياسمين التهامي - بعث الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز رئيس المؤتمر الشعبي العام تهنئه للشيخ سلطان البركاني بمناسبه نيله ثقة مجلس النواب وانتخابه رئيسا للمجلس

جاء فيها

الأخ الشيخ/ سلطان سعيدالبركاني - رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

حياكم الله

باسمي شخصياً وإخواني أعضاء قيادة فرع المؤتمرالشعبي العام بمحافظة تعز ورؤساء وأعضاء قيادات الفروع في الدوائر والمديريات نرفع اليكم أسمى أيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة نيلكم ثقة أعضاء مجلس النواب بانتخابكم رئيساً للمجلس .

واثقين بأنكم الأجدر في تحمل مسؤولية قيادة البرلماني في هذه الفترة الإستثنائية التي يمربها وطننا

وشعبنا اليمني جراء إنقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية .

متمنين من الله أن يمدكم بالعون وأن يجعل النحاح الدائم حليفكم . وتفضلو بقبول خالص تحياتنا .

وشكراً أخوكم :

الشيخ/ عارف علي جامل

وكيل محافظة تعز

عضواللجنة الدائمة

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة

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