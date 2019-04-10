شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف عنيف لــ تحالف ...حرائق هائلة تشتعل الان بالعاصمة صنعاء...شاهد أول (فيديو وصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قبل قليل تنفيذ عملية نوعية ضد الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء حيث قصفت طائرات التحالف موقعا داخل الاستاد الرياضي بشمال صنعاء . وقال التحالف في بيان مقتطفات منه ـ قال " نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء حفاظا على سلامتهم". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قصف عنيف لــ تحالف ...حرائق هائلة تشتعل الان بالعاصمة صنعاء...شاهد أول (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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