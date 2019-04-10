شكرا لقرائتكم خبر عن وانجارات عنيقة تهز صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع قبل قليل دوي انفجار عنيف للغاية هز اجزاء من العاصمة صنعاء دون ان يترافق مع صوت تحليق لطائرات التحالف . وتسبب قوة الانفجار في تحطم نوافذ العديد من المنازل في شمال صنعاء واثارت اجواء من الفزع الجماعي في اوساط السكان.

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