شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن رئاسة مجلس النواب (تفاصيل حصرئة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى، محمد مقبل الحميري أنه تم التوافق بين الأحزاب اليمنية الموالية للشرعية على اختيار، هيئة لرئاسة مجلس النواب.
وقال الحميري، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، إنه تم اختيار سلطان البركان رئيسا لمجلس النواب (مؤتمر)، فيما تم اختيار محمد علي الشدادي (مؤتمر)، ومحسن باصرة(إصلاح)، وعبدالعزيز جباري(العدالة والبناء)، نواباً لرئيس المجلس.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الشرعي أول جلسة له في الأراضي اليمنية، خلال اليومين المقبلين.
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